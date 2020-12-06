Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні ООС.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу глави держави, Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби.

«Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет», – сказав Президент.

Він привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Президент подякував воїнам за службу.

Володимир Зеленський зустрівся з військовими на передовій / Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

Читайте також: Зеленський присвоїв почесні найменування підрозділам української армії

«Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам», – зазначив він.

Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Сьогодні в Україні відзначається День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

Фото: ОП