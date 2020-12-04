В Україні термін реєстрації вакцин скоротили до п’яти днів - ВР ухвалила закон

В Україні термін реєстрації вакцин скоротили до п’яти днів - ВР ухвалила закон

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону № 4314 щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як передає Укрінформ, за законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

“Рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх проведення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та суттєвих поправок до них здійснюється у строк до п’яти календарних днів”, - йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Читайте також: У бюджет на вакцинацію від COVID-19 треба закласти понад 15 мільярдів - Степанов

Також проєктом закону пропонується скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та подовження строку дії Закону України № 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Зазначається, що залучення України до клінічних випробувань вакцин від COVID-19 дозволило б уже зараз провести вакцинацію досить значної (за попередніми підрахунками, від 30 тис. осіб) частини населення України завдяки проведенню таких випробувань. У свою чергу, скорочення строків державної реєстрації вакцин від COVID-19 сприятиме прискоренню повномасштабного застосування ефективних та безпечних вакцин, які успішно пройшли КВ, на території нашої держави.

Читайте також: Глава МОЗ сказав, коли в Україні очікують вакцину від коронавірусу

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування та діє протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з законом, МОЗ має у тижневий строк розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; провести експертизу реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), за умови подання реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до п’яти календарних днів. А також провести експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та суттєвих поправок до них, за умови подання таких матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до п’яти календарних днів.

Фото: ЕРА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-