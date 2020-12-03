Доній каже, що розбрат в Україні може подолати якісний культурний продукт

Українцям потрібно протидіяти нав’язаному ззовні розбрату, об’єднуючись і створюючи конкурентний культурний продукт.

Про це сказав голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній під час сьомого Національного круглого столу на тему «Мистецтво», що проходить у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібно менше розбрату між собою. Хто зацікавлений у розбраті? Кремль! Він зацікавлений колоти Україну шматок за шматком, але не лише територіально, а й ідеологічно зокрема. За мовою, по Дніпру, за релігією, територією, політичними і мистецькими смаками. Ми повинні усвідомлювати ці небезпеки і відповідно їм протидіяти. Що найкраще протидіє? Проговорення сенсів, змістів і пропозицій. І не лише обговорення, а надалі продукування естетичного, культурного продукту, якісного продукту, який міг би спочатку конкурувати всередині України…. Ніхто не казав, що буде легко у світі глобальної конкуренції, але ми можемо. Нам потрібно ставати сильними в єдності», - акцентував Доній.

За його словами національний круглий стіл – це майданчик, де можуть бути висловлені різні погляди, але в інтересах всього суспільства.

«Українець - вільна людина, він має право голосувати за будь-якого політика, сповідувати різні погляди, ходити чи не ходити в церкву, читати чи не читати літературу українською чи будь-якою іншою мовою, йому може подобатися будь-хто з українських митців або не подобатися і це право кожного українця. Наше завдання – надати більше інформації та можливостей», - додав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію, на шостому 26 листопада – про віру і релігію.