Держзрада і $100 мільйонів збитків: СБУ розповіла про слідчі дії в Укроборонпромі

Слідчі дії в ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром» проводяться в рамках провадження про держзраду та пов'язані із залученням до роботи цих компаній посередницької іноземної структури, що призвело до збитків на 100 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) з метою документування фактів можливої причетності службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК «Укрспецекспорт», а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів. За попередніми оцінками, завдана шкода державним інтересам складає близько 100 млн дол., заявили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 3 грудня проводять слідчі дії у службових приміщеннях ДК «Укрспецекспорт», ДК «Укроборонпром» та одній з іноземних структур.