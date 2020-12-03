Наступного року Укроборонпром припинить своє існування – Гусєв

Державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування наступного року, а замість концерну будуть створені холдингові компанії, які працюватимуть за принципом корпоративного управління.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив новопризначений гендиректор «Укроборонпрому» під час своєї першої пресконференція в даному статусі.

«У наступному році Укроборонпром припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які будуть працювати за принципом корпоративного управління», - підкреслив він.

За словами Гусєва, найближчим часом планується провести окреме засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому буде розглянуто трансформацію і реформування концерну.

«Ми з Президентом України обговорювали необхідність і доцільність проведення окремого засідання РНБО, на якому пропонується розглянути реформування» Укроборонпрому і сектора оборонно-промислового комплексу в цілому. І затвердити відповідні заходи, які необхідно здійснити нашій команді», - сказав Гусєв.

За його словами, до цієї роботи будуть підключені апарат РНБО, Мінстратегпром, профільний комітет Верховної Ради України і Служба безпеки України.

Гусєв підкреслив, що на сьогодні існують лише попередні плани, яким чином може відбутися така трансформація.

«Передбачається створення холдингу «Оборонні системи України», до якого увійдуть холдинги, які будуть опікуватися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, спеціальною хімією, роторними системами і морськими системами. Також, планується створення аерокосмічного холдингу, який буде займатися авіабудівництвом, космічними компонентами, космічними системами. Це попередня концепція, яка вимагає ще розгляду, обговорення та затвердження», - зазначив Гусєв

За його словами, така структура передбачає існування наглядової ради. А з 137 підприємств, які на сьогодні входять в структуру «Укроборонпрому», в майбутній холдинг увійдуть близько 65.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Гусєв заявив, що Президент Володимир Зеленський поставив перед новим гендиректором державного концерну «Укроборонпром» завдання наступного року реформувати систему для забезпечення Збройних сил України якісною військовою технікою.