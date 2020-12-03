Гусєв розповів про зустрічі із Зеленським і завдання для Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим гендиректором державного концерну "Укроборонпром" наступного року реформувати систему для забезпечення Збройних сил України якісною військовою технікою.

Про це розповів новий гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня ми кілька разів зустрічалися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил України", - сказав Гусєв.

Він додав, що Президент поставив завдання наступного року провести трансформацію Укроборонпрому, створивши нові холдинги, які будуть забезпечувати в першу чергу нашу армію, Збройні сили України, якісним озброєнням, військовою технікою.

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора Укроборонпрому та призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

Фоменко очолив Укроборонпром у жовтні 2020 року після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.

Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.