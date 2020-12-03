Гусєв розповів про зустрічі із Зеленським і завдання для Укроборонпрому
Про це розповів новий гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Минулого тижня ми кілька разів зустрічалися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил України", - сказав Гусєв.
Він додав, що Президент поставив завдання наступного року провести трансформацію Укроборонпрому, створивши нові холдинги, які будуть забезпечувати в першу чергу нашу армію, Збройні сили України, якісним озброєнням, військовою технікою.
Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора Укроборонпрому та призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.
Фоменко очолив Укроборонпром у жовтні 2020 року після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.
Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.