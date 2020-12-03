СБУ проводить обшуки в Укроборонпромі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.
"Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Укроборонпром та Укрспецекспорт забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи у межах ухвали суду.
"Команда Укроборонпрому будує відносини із правоохоронними органами на принципах відкритості та конструктиву", - зазначили в концерні.
Повідомляється, що Укроборонпром і Укрспецекспорт працюють у штатному режимі.
Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Президент України призначив Юрія Гусєва новим генеральним директором державного концерну “Укроборонпром”.