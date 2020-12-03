Рада планує посилити відповідальність за підробку документів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів»(№3946).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 264 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроєктом пропонується викрадення, привласнення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також умисне незаконне заволодіння ними в будь-який інший спосіб, карати арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану парламентарії мають наміри карати арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

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При цьому підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також придбання, збут або інша передача таких підроблених документів пропонується карати арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

За рецидив вищезазначених правопорушень або в разі вчинення їх групою осіб або службовою особою з використанням службового становища пропонується покарання позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, вказаний законопроєкт було зареєстровано в парламенті 30 липня 2020 року Кабінетом Міністрів.