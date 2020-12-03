Рада планує запровадити штрафи за ігнорування звернень депутатів місцевих рад

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, який передбачає встановлення штрафів за ігнорування запитів та звернень місцевих депутатів (№3381).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 309 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроєктом пропонується встановити адміністративну відповідальність за недодержання строків надання відповіді на депутатське звернення/запит депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на таке депутатське звернення/запит. Розмір штрафу за ігнорування звернень може становити від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170-850 грн - ред).

Штрафи за ігнорування запитів пропонується встановити у розмірі від 100 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-6800 грн - ред.).

Крім цього, автори пропонують наділити уповноважених осіб апарату відповідної сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату відповідної районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради правом складати протоколи про відповідне адміністративне правопорушення.

Планується, що судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів будуть розглядати справи про такі адміністративні правопорушення.

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Як повідомляв Укрінформ, вказаний законопроєкт було зареєстровано 23 квітня 2020 року вісімнадцятьма депутатами різних фракцій.