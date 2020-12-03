Рада удосконалила парламентський контроль

Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення парламентського контролю і розширення повноважень комітетів при розгляді звітів профільних відомств (№4131).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 303 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законом, одним з авторів якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передбачається удосконалення норм регламенту у частині розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів. Зокрема, визначено, аби звіти посадових осіб та держорганів, щодо яких Рада наділена установчими повноваженнями, включалися до порядку денного без голосування, а звіти чи доповіді інших посадовців – за ініціативою членів профільних комітетів або інших суб’єктів права законодавчої ініціативи за рішенням парламенту.

Ранкове засідання ВР/ Фото: Багмут Павло

Крім цього, законом посилюється механізм інституційної взаємодії парламенту і Рахункової палати та Уповноваженого ВР з прав людини. При цьому в регламенті буде не тільки прописано порядок розгляду їхніх звітів і доповідей, а й передбачено можливість надсилання рекомендацій і звернення до інших держорганів і органів місцевого самоврядування з метою належного виконання рішень інституцій парламентського контролю.

Водночас уточнюється роль і завдання комітетів ради у процесі розгляду звітів, доповідей та інформації держорганів і посадових осіб. Так, комітети зобов’язані розглядати звіти на своєму засіданні, за дорученням ВР організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні звітів і доповідей держорганів і посадовців, які у передбачених законом випадках подаються до парламенту. Водночас вони мають право ініціювати питання про розгляд на пленарному засіданні звітів, доповідей та іншої інформації, а також — проводити їх громадське обговорення.

Разом з тим закон «Про комітети Верховної Ради України» доповнюється новою статтею щодо участі комітетів у розгляді звіту Кабміну про хід і результати виконання Програми діяльності уряду. Так, комітети будуть зобов'язані розглядати на своїх засіданнях звіт КМУ, за результатом чого матимуть ухвалити висновок із рекомендацією Раді прийняти відповідне рішення. Такий висновок надсилатиметься й комітету, визначеному головним із попереднього розгляду звіту уряду. Водночас якщо комітет пропонуватиме парламенту надати уряду рекомендації, вони зазначатимуться у відповідному висновку та подаватимуться до головного комітету.

Статтю 228 регламенту передбачено доповнити положенням, за яким головний комітет не пізніше як за п’ять днів (а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні) до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Ради матиме підготувати та подати на розгляд парламенту проєкт постанови, якою передбачається прийняття рішення про визнання діяльності уряду задовільною, задовільною з наданням рекомендацій або ж незадовільною.

При цьому ухваленим законом передбачено вдосконалити положення щодо підготовки та розгляду звіту КМУ про хід і результати виконання Програми діяльності уряду. Так, до статті 11 закону «Про Кабінет Міністрів України» включається норма, згідно з якою Програма діяльності уряду повинна містити програмні цілі, критерії, за якими оцінюється ступінь досягнення цілей, і завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей – ці показники необхідні для об’єктивної оцінки діяльність уряду. Водночас Рада зможе отримати право за результатом розгляду щорічного звіту Кабміну надати йому рекомендації та заслухати стан їх виконання під час наступного щорічного або позачергового звіту. При цьому уряд щорічно (не пізніше 15 квітня поточного року) зобов'язуватиметься подавати парламенту звіт про хід і результати виконання Програми діяльності уряду за попередній рік.

Крім того, законом визначено чітку структуру розгляду звітів і доповідей органів виконавчої влади. Так, їх необхідно буде подавати до дати розгляду звіту про хід і результати виконання Програми діяльності уряду як ключового звітного документа у структурі державних органів виконавчої влади.

Разом з тим звіти органів, які проводять досудове розслідування, а саме: Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань, подаватимуться до звіту генерального прокурора, оскільки прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні і підтримує державне обвинувачення у суді.

При цьому також передбачається, що генпрокурор матиме раз на рік звітувати в парламенті. При цьому сам звіт не пізніше як за 15 днів до розгляду на пленарному засіданні ОГП матиме передати до профільного комітету. За результатом обговорення звіту в залі засідань Рада може прийняти постанову про висловлення недовіри генпрокурору. Її ухвалення здійснюється шляхом відкритого поіменного голосування більшості народних депутатів від конституційного складу ВР і має наслідком відставку генпрокурора.

Так само пропонується зобов'язати раз на рік звітувати у парламенті голову СБУ, Нацбанку, керівництво Антимонопольного комітету, Фонду держмайна та Рахункової палати.

Окрім того, передбачено посилення дієвості парламентських слухань. Так, їхні рекомендації повинні містити строки надання інформації про стан впровадження, а також план проведення відповідних обговорень, список законопроєктів, необхідних для їх реалізації, орієнтовний строк їх розробки і внесення.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня близько 50-ти народних депутатів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт №4131 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю».

5 листопада Рада проголосувала за цей законопроєкт у першому читанні.