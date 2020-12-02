Рада присудила премії 27 педагогам і 30 молодим вченим

Верховна Рада ухвалила низку постанов про присудження щорічної Премії ВР педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, молодим вченим та відзначила внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні проєкти постанов підтримали понад 300 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Зокрема, депутати 304 голосами ухвалили проєкт постанови про присудження щорічної Премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів за реєстраційним номером 4359.

Вказаною постановою передбачається присудження премії 27 особам. Загальний розмір премії становить 20 тисяч гривень.

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Крім цього парламентарії 309 голосами підтримали проєкт постанови про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік за реєстраційним номером 4425.

Проєктом постанови визначаються кандидатури на присудження 30 Премій Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік. Як зазначається у пояснювальній записці, для реалізації вказаної постанови потрібно 3,7 млн грн, які передбачено у видатках Апарату Верховної Ради.

Крім цього, народні обранці 312 голосами схвалили проєкт Постанови про присудження у 2020 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за реєстраційним номером 4138.

Вказаною постановою премію присуджено 10 особам. Розмір премії у проекті постанови не наводиться.

Як повідомляв Укрінформ 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила постанову про присудження щорічної премії педагогічним працівникам. Згідно до документу, було відзначено 30 осіб.