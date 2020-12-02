На COVID-19 перехворіли вже близько 3% населення України

На COVID-19, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, перехворіло близько 3% населення України.

Як передає Укрінформ, про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак сказала в інтерв'ю Телеграф.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, ковідом вже перехворіло приблизно 3% населення України", - сказала Микичак.

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Вона додала, що близько 20% пацієнтів поступають у стаціонари з ускладненнями, через це лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований. Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікування, але респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду.

На сьогодні, за її словами, спостерігається прогресивне зростання, яке накладається на зростання сезонної захворюваності респіраторними інфекціями.

Також, за даними Микичак, COVID-19 діагностовано 35 707 медикам (станом на 27 листопада - ред.) померло 327 медиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 1 грудня зареєстровано 13 141 випадок зараження коронавірусом, загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 758 264 особи.