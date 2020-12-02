Локдауну до католицького Різдва не буде - депутатка

В Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Про це у коментарі журналістам заявила народний депутат Галина Янченко (фракція партії «Слуга народу»), передає кореспондент Укрінформу.

«За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде», - сказала парламентарій.

Вона додала, що ухвалення рішення про жорсткий карантин надалі залежатиме від епідеміологічної динаміки.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні буде введено локдаун. За його словами, наразі вирішується, коли він розпочнеться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.