Україна та Фінляндія продовжать співпрацю з реалізації освітніх реформ

Т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет та міністр освіти Фінляндії Лі Андерссон домовилися щодо продовження співпраці в напрямі реформування освітньої галузі України.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, домовленість про це було досягнуто під час онлайн-зустрічі очільників міністерств.

«Фінський досвід багато в чому є взірцем для шкільної реформи в Україні, з ним пов’язано багато елементів нашої реформи Нової української школи. Наразі ми вже маємо результати середньострокового огляду проєкту «Навчаємось разом», що демонструють високу відповідність показників проєкту завданням шкільної реформи. Тому можемо стверджувати, що ми рухаємося в правильному напрямку», – зауважив Шкарлет.

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Сторони підтвердили продовження реформи Нової української школи та обговорили пріоритети подальшої імплементації проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» (інша назва «Навчаємось разом») та програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».

Очільник МОН висловив вдячність Фінляндії за багаторічну співпрацю та значний обсяг допомоги, який суттєво сприяє реформі.

Українсько-фінський проєкт «Навчаємось разом» складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції «Нова українська школа»: підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу; популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування; покращення освітнього середовища.

Міністр освіти своєю чергою зазначила, що Фінляндія готова й надалі підтримувати освітню реформу в Україні в проєктах «Навчаємось разом» та «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».