Шкарлет підтримує створення нової всеукраїнської студентської спілки

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підтримує ідею створення нової всеукраїнської студентської спілки.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки, про це йшлося під час онлайн-пресконференції, присвяченій роботі органів студентського самоврядування в закладах вищої освіти.

"Підтримую створення нової всеукраїнської студентської спілки. Моя позиція – налагодити взаємодію з метою консолідації зусиль студентів у реформуванні освітньої системи України та реалізації проєктів, спрямованих на розвиток молоді", – зазначив Сергій Шкарлет.

Очільник МОН запропонував опрацювати та підписати меморандум між міністерством та всеукраїнською студентською організацією. За його словами, нова платформа створить передумови для міжрегіонального та міжнародного співробітництва здобувачів вищої освіти, які прагнуть обмінюватися досвідом, впроваджувати системні зміни для розбудови потужного молодіжного ком’юніті.

Окрім того, Сергій Шкарлет висловив впевненість, що нова студентська організація об’єднає заклади вищої освіти незалежно від місця розташування.

"Україна – це не тільки Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Не менш потужні заклади вищої освіти з активними студентськими радами, які намагаються відстоювати свої інтереси як найбільш прогресивної частини суспільства, розташовані в Переяслав-Хмельницькому, Острозі, Сумах, Чернігові та інших містах України. В єдності сила. І студенти є рушійною силою сьогодні, оскільки закладають фундаменти та підвалини демократії й подальшого розвитку країни", – зазначив Сергій Шкарлет.

Як повідомлялось, метою сворення всеукраїнської студентської спілки є консолідація зусиль студентства в реформуванні освітньої системи України та реалізації проєктів, спрямованих на розвиток молоді. На базі нової платформи планують створити майданчик для міжрегіонального співробітництва здобувачів вищої освіти, обміну досвідом, впровадження системніих змін, співпраці молодіжного ком’юніті.