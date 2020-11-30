У ВРП відреагували на заяву суддів ВАКС про втручання

Як тільки звернення колегії суддів Вищого антикорупційного суду щодо втручання в їхню діяльність надійде до Вищої ради правосуддя, Рада розгляне його у встановленому законом порядку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві ВРП.

"На розгляді Ради поряд із сотнями інших скарг перебуває дисциплінарна скарга Національної асоціації адвокатів України на дії суддів Вищого антикорупційного суду. Розгляд скарг є конституційною функцією ВРП. У Щорічній доповіді «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» ВРП наголошувала, що будь-яка скарга на дії суддів не може розцінюватися як втручання або тиск на суддю, оскільки таке звернення є невід’ємним конституційним правом. Чинним законодавством не передбачено жодних обмежень права будь-якої особи на звернення до ВРП зі скаргою стосовно дисциплінарного проступку судді, в тому числі і обмежень щодо звернення учасника судового провадження з дисциплінарною скаргою до закінчення судового розгляду справи", - йдеться у повідомленні.

У ВПР нагадали, що відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Ради, у якого на перевірці перебуває скарга, має право витребувати матеріали судової справи щодо завершеної процесуальної дії. Член ВРП з огляду на те, що на запит щодо завершеної процесуальної дії пояснення не були надані, просив надіслати завірені копії ухвал суду. Наявність ухвал свідчить про завершення певних процесуальних дій.

"Ознайомитись з цими ухвалами у члена ВРП можливості не було через те, що вони не були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень", - заявили в Раді.

При цьому у ВРП уточнили, що на сьогодні ВРП жодного рішення щодо вказаної скарги не прийняла, і наразі здійснюється перевірка.

"Повноваження щодо прийняття рішення належить дисциплінарному органу. При цьому наголошуємо – член Ради, який витребував копію ухвали, не бере участі в ухваленні рішення щодо скарги. Будь-які питання конфлікту інтересів вирішуються в порядку Закону України «Про Вищу раду правосуддя» під час розгляду справи Дисциплінарною палатою. Як тільки звернення суддів Вищого антикорупційного суду щодо втручання в їхню діяльність надійде до Вищої ради правосуддя, Рада розгляне його у встановленому законом порядку", - запевняють у ВРП.

Як повідомляв Укрінформ, колегія суддів Вищого антикорупційного суду звернулася до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора України із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

У ВАКС стверджують, що один із членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, з метою оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. При цьому член ВРП начебто попереджав суддю про притягнення до відповідальності, у випадку невиконання такої вимоги. На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він здійснює розгляд скарги НААУ, членом якої є вказаний член ВРП.