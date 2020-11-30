Судді ВАКС скаржаться на втручання у їхню діяльність

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду повідомила голові Вищої ради правосуддя і генпрокурору про втручання у їхню діяльність.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду звернулася до Вищої ради правосуддя та до генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, з метою оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. Поряд із цим, витребування матеріалів супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності, у разі невиконання такої вимоги. На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він здійснює розгляд скарги Національної асоціації адвокатів Україні (НААУ), членом якої є вказаний член ВРП.

Колегія судів ВАКС вважає вимогу члена ВРП надати копії матеріалів справи, розгляд якої не закінчений, такою, що суперечить принципу незалежності суддів та є проявом втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя.

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Також, колегія суддів ВАКС заявила про відвід зазначеного члена ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у неупередженості.

Як повідомлялось, станом на жовтень 2020 року, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, із моменту початку роботи Вищого антикорупційного суду було винесено 18 вироків.