МОЗ назвало антибіотики, які заклали в резерв для COVID-лікарень

Міністерство охорони здоров'я заклало в резерв для лікарень, у яких лікують від коронавірусу, 400 тис. флаконів меропенему та 700 тис таблеток амоксициліну.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я , головний державний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків в аптеках і значно збільшується використання у закладах охорони здоров'я, в тому числі в тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів меропенему та 700 тис амоксициліну. Ці антибіотики будуть перебувати в резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у разі, якщо це буде необхідно”, - сказав Ляшко.

Водночас головний державний санітарний лікар відзначив, що антибіотики не призначені для лікування виключно вірусних інфекцій, і їх безконтрольне призначення і застосування можуть призвести до розвитку антибіотикорезистентності.

“Хочу нагадати усім, і людям, і лікарям, - беручи до рук антибіотик, пам'ятайте , що це невідновний ресурс людства. Сьогодні у нас чергова загроза — формування антибіотикорезистентності. Загроза, яка показує, що у разі безконтрольного використання антибіотиків людство може втратити такий неоціненний ресурс, як антибіотикотерапія. Це може поставити крах на розвитку нашої медицини. Сьогодні антибактеріальні препарати не діють і не активні на вірус. Тому навіть встановлення діагнозу COVID-19 не є прямим показом до застосування антибіотиків. Довіряйте своїм лікарям, не займайтесь самопризначенням антибіотиків. Оскільки антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна інфекція. І закликаю — жодного профілактичного призначення антибіотиків”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9 946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.