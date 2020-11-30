Разумков одужав від коронавірусу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це спікер написав у Фейсбуці.

"Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!", - написав Разумков.

Голова ВР також оприлюднив фото з негативним тестом на COVID-19.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Після цього обов'язки Голови Верховної Ради тимчасово виконувала заступниця глави парламенту Олена Кондратюк.