Дофінансування Музею Голодомору: Зеленський дав Кабміну дедлайн до понеділка

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів вирішити питання з дофінансуванням проєкту Національного музею Голодомору-геноциду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що 30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2006 року на офіційному рівні Голодомор 1932-1933 років було визнано актом геноциду українського народу та передбачено спорудження Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Меморіал «Свіча пам’яті» є першою чергою Музею – його здали в експлуатацію в липні 2010 року. В тому ж році музею було надано статус національного та включено до Державного протоколу та Церемоніалу України. Проте в тому ж 2010-му, після приходу до влади команди Віктора Януковича, будівництво Музею було повністю зупинено.

Національний музей Голодомору-геноциду досі існує лише як меморіальна частина.