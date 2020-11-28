Зеленська - про голодомори в Україні: Навіть сторіччя не зможуть загоїти ці рани

Завдані Україні внаслідок голодоморів рани не загояться навіть через сторіччя.

Як передає Укрінформ, про це зазначила дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці.

“Кажуть, час лікує. Але не в цьому випадку. Роки, десятиріччя і навіть сторіччя не зможуть загоїти ті рани в серці України. Чи можливо, щоб у країні з найродючішою землею та найпрацьовитішими людьми від голоду померли мільйони?! Від штучного голоду, навмисного винищення українського народу. Ми не можемо нічого виправити. Але можемо пам'ятати. Та ніколи не дозволити цьому жахіттю повторитися”, - зазначила перша леді.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.