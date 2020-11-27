Вирок українському політв'язню в РФ Марченку оскаржать наступного тижня

Апеляцію на вирок - 10 років позбавлення волі - українському політв'язню в Росії Олександру Марченку його адвокат Денис Плужний подасть наступного тижня.

Про це Укрінформу розповіла дружина політв'язня Катерина Марченко.

«Апеляцію на вирок, винесений моєму чоловікові Олександру вчора, наш адвокат Денис Плужний опротестує в найближчі робочі дні - з понеділка», - розповіла Катерина.

Вона також повідомила подробиці додаткової перевірки стосовно Марченка, призначеної у зв'язку з його заявою про протизаконні дії щодо нього силових структур ОРДЛО і РФ.

«Вони повинні були провести перевірку, як перевозили Олександра з «ДНР» (де його схопили) до Краснодара в лютому 2019 року. А замість цього, за їхніми словами, вони проводили перевірку, як мого чоловіка везли з Центру тимчасового утримання іноземних громадян (м. Гулькевичі Краснодарського краю, там Саша перебував із 16 березня по 1 травня 2019 року) до Краснодара», - пояснює дружина політв'язня.

За її словами, у зв'язку з тим, що перевірку було проведено не за заявленими датами, адвокат Плужний висунув вимогу надати протокол судового засідання. Відповідь він поки що не отримав.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі Олександр Марченко зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ та ОРДЛО. Точніше про викрадення й катування «МДБ ДНР», а також протизаконні допити і погрози ФСБ РФ. Після цього суддя призначив додаткову «перевірку» і переніс судове засідання з оголошенням вироку на 26 листопада.

17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МДБ ДНР» Марченка доставили на кордон України та РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши у приготуванні до придбання і незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.

Як пояснюють близькі Марченка, 2014 року він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війну не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати до міста і повернути машину.