Суд у Росії продовжив арешт політв'язню Яцкіну до 16 грудня

Російський апеляційний суд, розглянувши скаргу на продовження арешту українського політв'язня Івана Яцкіна, якого тримають у московському СІЗО Лефортово, залишив у силі рішення Московського міськсуду про тримання його під вартою до 16 грудня.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук адвоката Миколи Полозова.

«Суд апеляційної інстанції залишив рішення Мосміськсуду в силі. Таким чином Іван Яцкін залишиться під вартою до 16 грудня», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, засідання в апеляційній інстанції пройшло «в закритому режимі в спеціальному залі суду, обладнаному апаратурою шумопоглинання, де розглядаються справи, в т.ч. пов'язані з державною таємницею».

На оголошення резолютивної частини судового рішення за клопотанням захисту був допущений консул України С. Дириза.

До початку судового засідання Миколі Полозову вдалося поспілкуватися зі своїм підзахисним.

За словами адвоката, Іван Яцкін так само знаходиться в одиночній камері. Листи до нього надходять із затримкою, а відправлена ​​посилка від доньки Катерини Яцкіної досі не надійшла.

«Але є і приємні новини. Отримав вчора передачку, за що велика подяка Вікторії Івлєвій», - написав адвокат, подякувавши волонтерці, а також її помічникам.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли в Москву і тримають у СІЗО «Лефортово». Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито, передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша донька народилася вже після його арешту.