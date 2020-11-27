Як і де українці «добувають» інформацію

Телебачення залишається найпріоритетнішим каналом комунікації для українців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у соціологічному дослідженні «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання» опублікованому Українським інститутом книги.

"Пріоритетними каналами комунікації для дорослих є ТБ (73 % респондентів дивляться його щонайменше кілька разів на тиждень), соцмережі (69 %), інтернет-ЗМІ (53 %), радіо (43 %), а найменш пріоритетними є друковані газети (15 %) та журнали (6 %)", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження показало, що, як і в 2018 році, в 2020 році українці віком 15-59 років найчастіше дивляться ТБ та читають дописи в соціальних мережах - 48 % та 40 % відповідно роблять це щодня.

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У дослідженні зазначається, що ймовірно соцмережі забирають аудиторію в інтернет-ЗМІ, частота користування якими знизилась у 2020 році (з 28 % у 2018 до 22 % у 2020 році), хоча користувачі соцмереж можуть підписуватися на улюблені інтернет-ЗМІ в соцмережах. Також у 2020 році зросла частота слухання радіо і знизилась частота читання друкованих газет і журналів.

Дослідження проводилося у два етапи: якісний етап дослідження (проводився методом фокус-групових дискусій) та кількісний етап дослідження (проводився методом масових особистих опитувань).

Загалом у серпні-вересні 2020 року було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років та 16 фокус-груп з дітьми 6-17 років.

Кількісне дослідження проводилося методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів в серпні-вересні 2020 року по всій Україні, за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Загалом було опитано 2100 дорослих віком 15-59 років та 1800 дітей віком 6-17 років.