Поліція викрила корупційну схему у Нацакадемії аграрних наук

Слідчі Національної поліції викрили керівників Національної академії аграрних наук України у налагодження корупційних схем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації НПУ.

«Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції...викрили керівництво Нацакадемії аграрних наук та структурних її підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідчі Нацполіції розпочали кримінальні провадження за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці академії та її підрозділів налагодили корупційні схеми - укладали з комерційними структурами збиткові договори про спільну діяльність.

«Так, аграрії документально знижували врожайність, а по факту залишок врожаю ділили між собою та посадовцями НААН. До корупційної схеми входила і здача в оренду земельних ділянок за заниженими цінами. А їх у відомстві академії - 480 тисяч гектарів», - зазначається у повідомленні.

Також поліцейські зафіксували розтрату земельних угідь та майна, яке перебувало у віданні установ НААН. До того ж, зловмисники неправомірно розтрачували кошти, які були виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції та гербіцидів, поінформували у поліції.

За «кришування» злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі - елітний позашляховик.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадовців та в приміщеннях НААН у Києві, Львівській та Миколаївській областях. У результаті, окрім документації, що свідчить про злочинну діяльність високопосадовців, поліцейські виявили та вилучили схрон зброї. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

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Поліцейські встановлюють походження зброї та шляхи потрапляння до держустанови. Наразі проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, Служба безпеки виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук (НААН).