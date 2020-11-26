У центрі Києва в офісі держорганізації виявили схованку зі зброєю та вибухівкою

Оперативники спецслужби встановили, що арсенал зберігається у підвальних приміщеннях установи, розташованої поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади. Під час обшуків правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.

СБУ виявила у центрі Києва схованку зі зброєю / Фото: СБУ

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з УСБУ у Миколаївській та Львівській областях, Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора України.