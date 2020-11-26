СБУ викрила міжнародний канал, яким переправляли російські деталі до вертольотів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.
Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України)
Тривають невідкладні слідчі дії.