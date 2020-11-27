Уряд до наступної середи навряд ухвалить нове рішення щодо карантину – Немчінов

Кабінет Міністрів України до наступної середи навряд чи ухвалить будь-які рішення щодо введення інших карантинних обмежень або ж скасування карантину вихідного дня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у ранковому ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми будемо продовжувати чи змінювати карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію та порівнює із прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді та в профільних міністерствах, у першу чергу у МОЗ. Є і пропозиції, які будуть виноситися на засідання уряду», - сказав Немчінов.

Він нагадав: попереду українців очікують ще одні карантинні вихідні. За підсумками аналізу загалом трьох тижнів карантину вихідного дня буде ухвалюватися відповідне рішення. «Всі ми слідкуємо за щоденними даними щодо захворюваності та можемо проаналізувати, наскільки ... крива зростала протягом кількох тижнів», - зауважив Немчінов.

Міністр КМУ, відповідаючи на запитання про те, чи може місцева влада у разі погіршення ситуації не чекати рішення уряду щодо запровадження локдауну, а ухвалювати його самостійно, зазначив : «Із запровадженням карантину вихідного дня вся Україна опинилася у помаранчевій зоні, але ми не позбавляли можливості місцеві комісії ТЕБ та НС у разі потреби перейти до обмежень червоної зони, яке діяло попередньо. Тобто, якщо місцева влада ініціює такі питання, звичайно, вона на своєму рівні може це запроваджувати і, я думаю, що це логічно, бо якщо є локальні спалахи, це нормальна практика. Звично, ми це будемо абсолютно нормально сприймати».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже неодноразового заявляв про те, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Читайте також: Степанов нагадав єдину умову щодо запровадження локдауну

11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.