Як отримати меддопомогу без декларації: Нацслужба здоров`я дала поради

Пацієнти без декларацій у разі необхідності можуть звернутися до найближчого центру за первинною медичною допомогою.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Національна служба здоров'я.

"Уряд вніс зміни до Постанови №65. Збільшено капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта. З 1 листопада тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги становить 651 гривню 60 копійок. Також у змінах є дозвіл будь-якому пацієнту - з декларацією чи без неї - звернутися до найближчого центру за первинною медичною допомогою. Тобто відбір зразків та лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою або підозрою на неї під час самостійного звернення пацієнта здійснюється тепер незалежно від наявності декларації про вибір лікаря", - йдеться у повідомленні.

У Нацслужбі наголосили, що ця зміна діятиме виключно на час пандемії та карантину, і передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта.

НСЗУ пропонує спланувати маршрут пацієнтів без декларацій у закладі таким чином:

- Визначити точку входу - реєстратура або черговий лікар.

- Прийом пацієнта.

- Пропозиція укласти декларацію або з черговим лікарем під час першого звернення, якщо ліміт дозволяє, або з будь-яким іншим лікарем, який ще не набрав потрібної кількості пацієнтів.

"Пацієнт має право на вільний вибір лікаря. І в разі відмови від укладення декларації в центрі первинної медичної допомоги, до якого пацієнт звернувся з симптомами COVID, він все одно отримує консультацію. Тобто черговий лікар ПМД здійснює огляд пацієнта, призначає лікування та надає рекомендації відповідно до галузевих стандартів. При необхідності - дає направлення на ПЛР-тестування", - повідомили в НСЗУ.

До безоплатного пакету послуг на первинній ланці входить: консультації лікаря з метою профілактики та контролю основних захворювань, базові дослідження та аналізи, вакцинація дітей та дорослих згідно календаря щеплень. Саме лікар ПМД виписує електронні рецепти на “Доступні ліки”, а також електронні направлення до вузьких спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними НСЗУ понад 26% українців досі не уклали декларацію з сімейним лікарем. Так, з 41,9 млн осіб, (населення України за даними Держстату на 1 січня 2020 року) сімейного лікаря, терапевта або педіатра обрали 30 млн 848 тисяч українців.