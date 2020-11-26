Декларації з сімейним лікарем не мають понад чверть українців

Понад 26% українців досі не уклали декларацію з сімейним лікарем.

Як передає Укрінформ, такі дані у Фейсбуці наводить Національна служба здоров'я.

"За даними Держстату, населення України на 1 січня 2020 року складає 41,9 млн осіб. Сімейного лікаря, терапевта або педіатра обрали 30 млн 848 тисяч українців. Тобто 26,4% українців досі не обрали лікаря первинки та не уклали з ним декларацію", - повідомляють в НСЗУ.

До областей-лідерів за найвищим відсотком поданих декларацій відносяться такі:

Київська область - майже 89% уклали декларацію з лікарем, Вінницька область - 86% населення мають декларацію з лікарем.

У Львівській області цей показник становить майже 86%.

Найнижчий показник поданих декларацій, а отже й вибору свого лікаря у Луганській (23%), Донецькій областях (33%) та місті Київ (72%).

В НСЗУ повідомили також, що в 2020 році уклали договори з 1697 надавачами первинної меддопомоги і виплатили їм 15,8 млрд грн.

Найбільше за надану первинну медичну допомогу отримали наступні центри: Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради - 124,4 млн грн, до лікарів Житомирського ЦПМСД декларації подали понад 230 тис. пацієнтів.

ЦПМСД Івано-Франківської міської ради отримав 104 млн грн, тут понад 205 тис. пацієнтів обрали свого лікаря.

ЦПМСД Оболонського району міста Київ отримав 88 млн грн, тут понад 164 тис. пацієнтів з деклараціями.

В НСЗУ наголосили, що на сьогодні українці як ніколи зацікавлені в укладенні декларацій. Керівники закладів охорони здоров’я можуть використати такий попит з користю: пацієнт вільно обирає будь-який заклад первинки, і за пацієнтом йдуть до закладу гроші від НСЗУ. Чим більше декларацій - тим більше оплат за надані послуги. Це сприятиме розвитку закладів охорони здоров’я.