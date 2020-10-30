Гроші за пацієнтом: уряд збільшив ставку для сімейних лікарів

Уряд підвищив на 51 гривню капітаційну ставку (розмір оплати за надання медичної допомоги одному пацієнту протягом визначеного періоду) сімейним лікарям.

Про це на брифінгу 30 жовтня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора на уряді було прийнято достатньо важливу постанову Кабміну, яка стосується внесення змін до програми медичних гарантій. Ми вчора збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Ми так боролися за це підвищення. Капітаційна ставка - це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за відповідно укладену декларацію між пацієнтом та лікарем. Раніше вона становила 600 грн 48 копійок, а зараз вона становитиме 651 грн 60 копійок", - сказав Степанов.

За його словами, якщо сімейний лікар має 1800 декларацій, які він уклав з пацієнтами, то він додатково отримуватиме близько 7 500 гривень. Він зазначив, що наразі сімейні лікарі мають велике навантаження через зростання кількості хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня. 6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.

В Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.