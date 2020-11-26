ОАСК вже отримав сім позовів про оскарження карантину вихідного дня

Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано вже сім позовів, у яких позивачі просять скасувати встановлений Кабінетом Міністрів карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“Загалом з 12 листопада 2020 року до суду надійшло вже сім позовів, в яких повністю або частково оскаржується постанова Уряду від 11 листопада 2020 року про встановлення додаткових обмежень під час вихідних. Таким чином, кожен четвертий позов до Кабінету Міністрів України, що надійшов до суду за останні два тижні, стосується локдауну вихідного дня”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за останні два дні з позовами, в яких позивачі просять скасувати встановлений урядом карантин вихідного дня, до ОАСК звернулась Луцька міська рада, КП “Тернопільська кінокомісія” та Тернопільська обласна громадська організація “Підприємці Галичини”. Відповідачем у вказаних позовах виступає Кабінет Міністрів.

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Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за вказаними адміністративними позовами.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня, орієнтовно до 30 листопада.