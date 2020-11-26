Хабар у $300 тисяч за посаду в Нафтогазі: справу ексчиновниці ОП направили до суду

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про замах на заволодіння 300 тис. дол. групою осіб у складі колишньої керівниці Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента, ексзаступника міністра культури та керівника юридичної компанії.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що 25 листопада обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ направили до суду для розгляду по суті.

Слідство встановило, що вказані особи в обмін на 300 тис. дол. обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їх викрили та затримали безпосередньо після одержання першого траншу у розмірі 150 тис. дол. США з обумовленої суми.

У листопаді 2019 року учасникам злочину повідомили про підозру. У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.

У зв’язку зі зволіканням підозрюваних та їхніх захисників при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження 16 жовтня 2020 року суд встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами.

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Окрім того, рішеннями слідчих суддів підтверджено законність і обґрунтованість підозри колишній керівниці Департаменту Офісу Президента та ексзаступниці міністра культури України у вчиненні ними замаху на шахрайство, тобто заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали директора Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю, а також колишню заступницю міністра культури Вікторію Лісничу і керівника юридичної компанії за підозрою в шахрайстві. За версією слідства, вони вимагали хабар за призначення на керівну посаду у НАК “Нафтогаз”.