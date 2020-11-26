Хабар у $300 тисяч за посаду в Нафтогазі: справу ексчиновниці ОП направили до суду
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.
Зазначається, що 25 листопада обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ направили до суду для розгляду по суті.
Слідство встановило, що вказані особи в обмін на 300 тис. дол. обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їх викрили та затримали безпосередньо після одержання першого траншу у розмірі 150 тис. дол. США з обумовленої суми.
У листопаді 2019 року учасникам злочину повідомили про підозру. У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.
У зв’язку зі зволіканням підозрюваних та їхніх захисників при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження 16 жовтня 2020 року суд встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами.
Окрім того, рішеннями слідчих суддів підтверджено законність і обґрунтованість підозри колишній керівниці Департаменту Офісу Президента та ексзаступниці міністра культури України у вчиненні ними замаху на шахрайство, тобто заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали директора Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю, а також колишню заступницю міністра культури Вікторію Лісничу і керівника юридичної компанії за підозрою в шахрайстві. За версією слідства, вони вимагали хабар за призначення на керівну посаду у НАК “Нафтогаз”.