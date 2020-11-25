Синод Кіпрської православної церкви підтримав визнання автокефалії ПЦУ

Священний Синод Православної церкви Кіпру (ПЦК) схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

За таке відповідне рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, а проти проголосували семеро.

У Синоді пояснили, що своїм рішення вони вирішили не протистояти Предстоятелю Кіпрської православної церкви архієпископу Хризостому ІІ, який 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я Предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, що фактично є визнанням ПЦУ.

Як повідомлялося, Предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ у суботу, 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я Предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Читайте також: Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

Це свідчить про фактичне визнання ПЦУ з боку Кіпрської церкви і є знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

Православну церкву України було створено на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її очолив митрополит Епіфаній.

6 січня 2019 року Вселенській патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському і всієї України Епіфанію томос про автокефалію ПЦУ.

Читайте також: ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії Київській через карантин

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.

Фото: cyprus-mail.com