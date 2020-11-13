ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії Київській через карантин

Богослужіння у храмі Софії Київської не проводитимуться у суботу і неділю через запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України Іван Сидор у Фейсбуці.

“У зв'язку з рішенням уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська" ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у суботу і неділю звершуватись не будуть”, - поінформував Сидор.

Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00.

У ПЦУ попросили вірян з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів культури, закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів ТРЦ.

В Україні станом на 13 листопада лабораторно підтверджено 512 652 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.