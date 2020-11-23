В Україні за добу - 10 945 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 165 осіб; летальних випадків – 124; одужало – 4 143 особи;

здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 635 689 осіб; одужало – 291 060 осіб; летальних випадків – 11 075; проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 листопада в Україні було 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.