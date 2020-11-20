Протидію булінгу можуть включити у стратегію вищої освіти

Питання протидії булінгу має бути включене у стратегію розвитку і вищої, і професійно-технічної освіти.

Про це на круглому столі в Укрінформі сказала урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Вона нагадала, що у січні 2019 року був підписаний Закон "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо протидії булінгу (цькуванню)", і Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено відповідною статтею.

“Практика показує, що ця стаття застосовується виключно в ситуаціях булінгу, який виникає в школах, але, я так розумію, що це поширюється і на заклади вищої освіти.... Нам потрібно удосконалення і цієї статті, тому що освітній процес не обмежується лише школами, ліцеями. Дуже важливо, щоб ці питання (протидії булінгу закладах вищої освіти — ред.) були включені і в стратегію розвитку вищої освіти, професійно-технічної освіти, інші документи. Взагалі, гендерний аудит навчальних закладів, самого МОН — це важливі інструменти, які допоможуть визначити проблемні питання", - сказала Левченко.

За її словами, в Україні потрібні не лише законодавчі зміни, а й зміни в свідомості, у наявних підходах. Булінг є складовою дискримінації. В Україні в 2012 році прийнятий закон про засади державної політики з запобігання та протидії дискримінації, але водночас відповідальності за неї не передбачено, наголосила урядова уповноважена.

“У Верховній Раді є законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за дискримінацію за будь-якою ознакою. І це буде практичним кроком, який дозволить нам розбудовувати інструменти судового захисту в ситуації порушення прав людини. Він був прийнятий в першому читанні ще попереднім складом Верховної Ради. Без внесення покарань за дискримінацію нам складно говорити про захист тих, хто постраждав”, - сказала Левченко.

Вона також підкреслила, що необхідна антидискримінаційна експертиза навчального контенту не тільки в закладах загальної середньої освіти, а й у вищих навчальних закладах.