Булінг та шкільне харчування: Зеленська зустрілася з головою представництва ЮНІСЕФ

Дружина Президента обговорила з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер досягнення та проблеми у сфері захисту прав дітей.

Повідомляється на сайті Глави держави.

“З нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН про права дитини дружина Президента Олена Зеленська зустрілася з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер. Вони обговорили досягнення та виклики у сфері захисту прав українських дітей”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що голова представництва Дитячого фонду ООН в Україні висловила прихильність до реформи шкільного харчування, ініційованої командою першої леді, та готовність до співпраці.

Крім того, Лотта Сільвандер звернула увагу дружини Президента на гостру проблему булінгу у навчальних закладах та в соціальних мережах, якому, згідно з даними досліджень, частіше піддаються дівчата.

Як розповіли в ОП, перша леді та голова представництва ЮНІСЕФ в Україні домовилися про робочу зустріч, під час якої планують поділитися баченням розв’язання згаданих проблем.

Як відомо, ЮНІСЕФ є захисником прав дітей у 190 країнах світу. Дитячий фонд ООН відкрив своє представництво у Києві 1997 року. За цей час Фонд надав уряду України допомогу на загальну суму 130 мільйонів доларів США, що дало змогу розробити та реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей тощо.

Фото: сайт Глави держави