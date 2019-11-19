Конвенція ООН про права дитини — найпопулярніший документ у світі

Високий Представник ЄС Федеріка Могеріні виступила із заявою з нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН про права дитини, що відзначається 20 листопада, в якій назвала цей документ найбільш ратифікованим гуманітарним документом за всю історію.

Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Цього року ми святкуємо 30-ту річницю Конвенції ООН про права дитини – найбільш широко ратифікованої угоди з прав людини в історії, яка дозволяє забезпечити краще життя для дітей по усьому світу. У цей день Європейський Союз підтверджує рішучість забезпечити дотримання прав кожної дитини. Діти мають отримати можливість рости у безпечних умовах та отримувати належне харчування. Такі умови мають бути вільними від насильства, експлуатації, образ або нехтування», - йдеться у заяві.

Високий Представник зазначила, що Конвенція ООН про права дитини є керівним документом для розробки зовнішньої політики ЄС, законодавство і фінансові програми якого скеровані на захист прав дітей. Всі країни ЄС є учасниками згаданого міжнародного документа.

«Попри всі зусилля 25 мільйонів дітей в ЄС та 19,5 відсотка дітей по усьому світу продовжують жити в бідності. Діти по усьому світу стають жертвами експлуатації та контрабанди, вони страждають від ментальних проблем, від булінгу, скоюють самогубства. В нас все ще довгий шлях попереду, щоб всі діти, незалежно від походження, соціально-економічних умов та міграційного статусу могли повною мірою радіти власному дитинству» - зауважила Високий представник ЄС.