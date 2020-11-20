Двох підозрюваних у нападі на «автобус Киви» випустили з-під варти

Двом підозрюваним у нападі на автобус із активістами народного депутата Іллі Киви на Харківщині, що стався 27 серпня, суд змінив запобіжні заходи – з тримання під вартою без права внесення застави на домашній арешт.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Сьогодні за рішенням суду двом підозрюваним змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Наразі триває засідання в справі ще одного підозрюваного», - сказав речник.

Про зміну запобіжного заходу на засіданні клопотала прокуратура – з огляду на те, що в ході слідства відбулася перекваліфікація справи: 15-ом затриманим уже не інкримінується стаття «замах на вбивство».

Станом на 15:30 стало відомо, що ще одному підозрюваному суд також змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Для інших підозрюваних прокуратура також проситиме зміни запобіжного заходу. Дати судових розглядів поки не призначено.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, били скло, наздоганяли пасажирів автобуса та били їх на дорозі.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб.

Лідер «За життя» Ілля Кива звинуватив у нападі представників «Національного корпусу», в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію Киви «злочинним угрупованням».

28 серпня поліція повідомила, що, крім 14 затриманих, встановила особи ще 35 учасників події.

16 вересня із СІЗО вийшов один із затриманих за підозрою у нападі на автобус: в ході слідства встановили, що він перебував за 50 км від місця подій. Як підозрюваний провів за гратами 18 днів.

20 листопада стало відомо, що прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних з ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України (замах на вбивство) на ч. 4 ст. 296 КК України (групове хуліганство із застосуванням зброї). При цьому, наголосили факт замаху на умисне вбивство слідчі поліції продовжують розслідувати.

Строк досудового розслідування у зв’язку зі складністю кримінального правопорушення продовжений слідчим суддею до 5 місяців, до кінця січня.