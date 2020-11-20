Великий Державний Герб: Дробович анонсує сюрприз від оргкомітету конкурсу

Про це сказав на брифінгу директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає кореспондент Укрінформу.

«З точки зору експертної фаховості, з точки зору процедур це була надзвичайно багаторівнева робота. Ми обирали з того, що нам надіслали. Якщо нам надіслали понад 120 пропозицій і вибрано з них найкращі з погляду геральдики, історії, ідеології консолідаційної і так далі, то це – те, що є. Але якщо серед усіх цих гербів не було нічого, що навіть поряд стоїть з досконалістю Малого Державного Герба, то ми не можемо самі намалювати цей герб. Що отримали, те й відібрали. Ми як виконавча влада виконали все», - зазначив Дробович.

Водночас він повідомив, що найближчим часом Оргкомітет конкурсу передасть свої рекомендації Кабінету Міністрів, «і для багатьох людей ці рекомендації будуть великим сюрпризом».

«Так, ми зробили максимум. Ми виконали завдання Верховної Ради, ми вибрали герб, тобто кращий ескіз із тих, що були. Але які ще будуть рекомендації - пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету Міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві», - підкреслив голова УІНП.

Він додав, що ці рекомендації «знімуть багато суперечок».

Директор УІНП також заявив, що після конкурсу було «багато спекуляцій щодо членів журі, які щиро і чесно, безоплатно зробили цю роботу, відібрали краще з того, що надійшло, а їх зараз атакують».

«Ми виконали завдання як органи влади. Експерти виконали завдання як фахове журі. Спробуйте знайдіть краще журі в Східній Європі по українських гербах. Але, знову ж таки, ми врахували всі зауваження суспільства. Оргкомітет передасть свої рекомендації Кабінету Міністрів з усіма аспектами – і по відбору ескізів, і по обговоренню, і по експертних оцінках. І це будуть дуже цікаві і дуже фахові рекомендації. Тому, як казала колись моя керівник Наталія Заболотна, не падайте раніше пострілу. Все у свій час буде», - резюмував Дробович.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України оголосив переможців. Журі після кількох турів голосування із 112 робіт, допущених до конкурсу, визнало переможцем ескіз Олексія Кохана - роботу, яка вже була представлена на попередньому конкурсі у 1997 році.