У Раду треба передати більше, ніж один варіант ескізу великого Герба – депутатка

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає за доцільне, аби в Раду передали більше, ніж один варіант ескізу великого Державного Герба України.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці, запостивши макети герба групи, яка зайняла на конкурсі третє місце.

"Красиві макети. Було би добре передати у Верховну Раду більше, ніж один варіант", - зазначила народний депутат.

Макети, які виклала Кравчук, готувала група, до якої увійшов ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Сам колишній міністр у Фейсбуці написав, що зараз триває дискусія стосовно того, чи потрібен взагалі Україні великий Державний Герб. Але це питання, за його словами, прописано в Конституції, тому на даний час мова мала б іти про те, як вибрати Україні справді "крутий і прогресивний герб".

"Якби ми вибрали справді крутий, прогресивний герб, ми б заявили про себе на весь світ. Багато країн мають і малий, і великий герб (Латвія, до речі, має три). Українські міста також мають два герби. І це жодним чином не повинно применшувати тризуб, який ми так любимо", - зазначив Дубілет.

Він також вважає, що герб, який запропонувала його група, є лаконічним і дуже сучасним. Крім цього, за словами Дубілета, в запропонованих його групою ескізах у зображенні зашифровано код 0101010101000001, що в перекладі з бінарного коду означає UA, тобто Україна. "Це символізує сучасність України, прихильність до цифрового розвитку, IT-індустрії... Цей шифр не видно, якщо цього не знати. Але це був би дуже оригінальний хід, про який написала б вся світова преса", - вважає ексміністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України оголосив переможців. Першу премію з-поміж 112 робіт було призначено ескізу герба Олексія Кохана. Відтак із ним Мінкульт укладе угоду. Другу премію не призначали, а третю виборола група Дубілета.

Як зазначив голова журі конкурсу - голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім Грушевського НАНУ Андрій Гречило, робота, яку було визначено переможцем, добре композиційно відображає ідею соборності, єдності України - у фігурах Архангела Михаїла та Лева. Козак, зображення кого мало бути обов'язковим елементом герба, знаходиться на хоругві, яка увінчує малий Державний Герб.