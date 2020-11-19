Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Про це повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає кореспондент Укрінформу.

«Журі отримало 125 робіт. З них до конкурсу було допущено 112 робіт. Пройшло кілька турів голосування, в результаті визначено переможця. Не було призначено другу премію, проте було призначено третю премію. Я радий, що сьогодні оргкомітет ухвалив рішення і було обрано переможця. І цей переможець Олексій Кохан. Відповідно з ним Мінкульт укладе угоду», - сказав Ткаченко.

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Своєю чергою міністр юстиції Денис Малюська додав, що «далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проєкту великого Державного герба. І напрацювання будуть передані від Кабміну до Верховної Ради. Далі народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроєкт. Відтак порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба буде оформлений законом».

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 30 вересня ухвалив постанову про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Відповідно до постанови про проведення конкурсу, до 1 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики має подати Міністерству юстиції пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту Закону України «Про державні символи України». Тоді ж уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу. Співголовами оргкомітету було призначено міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка і міністра юстиції Дениса Малюську.

Конкурс тривав з 1 жовтня до 1 листопада. На засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів врегулював питання виплати премій переможцям конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Для відзначення авторів кращих проєктів ескізів передбачено: перша премія – 100 тис. грн; друга премія – 50 тис. грн; третя премія – 30 тис. грн.

Фото: 5 канал