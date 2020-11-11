Уряд визначився з преміями переможцям конкурсу на ескіз великого Державного Герба

Кабінет Міністрів врегулював питання виплати премій переможцям конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Як повідомляє Укрінформ, для цього на засіданні 11 листопада уряд ухвалив проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин», розроблений Міністерством культури та інформаційної політики.

«Видатки на реалізацію постанови складають 180 000 гривень, що передбачено чинним законодавством», - ідеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що для відзначення авторів кращих проєктів ескізів передбачається: перша премія – 100 000 гривень; друга премія – 50 000 гривень; третя премія – 30 000 гривень.

Зміни стосуються пунктів 4 та 10 Порядку, затвердженого постановою уряду від 18 квітня 2018 р. № 338, в частині забезпечення відзначення переможців конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба, визначеного постановою Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 р. №892 «Про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України» шляхом виплати переможцям конкурсів премій на особові рахунки в установах банків.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Кабінет Міністрів на виконання вимог постанови Верховної Ради від 25 серпня 2020 року постановив провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України і утворив оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу. Співголовами оргкомітету було призначено міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та міністра юстиції Дениса Малюську.

Міністерству культури та інформполітики уряд постановив забезпечити: здійснення витрат на проведення конкурсу в межах бюджетних асигнувань, передбачених МКІП у держбюджеті на 2020 рік; суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба; подання до 1 грудня 2020 року пропозицій за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту Закону України «Про державні символи України».

1 жовтня 2020 року стартував загальнонаціональний конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Паралельно з цим Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про початок суспільного обговорення того, яким має бути ескіз великого Державного Герба.

29 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України». Постановою №3994 Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас згідно із частинами третьою та четвертою ст. 20 Основного закону, великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорозького законом, що ухвалюється не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що ухвалюється не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, ці статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

Як повідомляв Укрінформ, співавторами проєкту постанови №3994 «Про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України» виступили зокрема Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.

Парламент ухвалив цю постанову на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.