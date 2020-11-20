Суд закрив справу за позовом ексвласників серверів Реєстру декларацій до НАЗК

Господарський суд міста Києва закрив провадження у справі за позовом ТОВ «Алтаюр» до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про скасування результатів тендеру на закупівлю серверного обладнання, на якому на сьогодні розміщується Реєстр декларацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Заслухавши доводи учасників справи, суд погодився з принциповою позицією НАЗК та закрив провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Нацагентстві, протягом 2017-2019 років НАЗК орендувало обладнання вартістю до 3,2 млн грн у компанії «Алтаюр». У різні роки вартість оренди на рік складала від 2,1 до 4,9 млн грн. Загалом за оренду НАЗК сплатило товариству 11,5 млн грн.

НАЗК вирішило закупити власне обладнання і перенести на нього Реєстр декларацій. Для цього в червні було оголошено відповідний тендер.

Тендерну пропозицію подало і ТОВ «Алтаюр», однак вона суперечила вимогам тендерної документації, а тому була відхилена.

У вересні 2020 року ТОВ «Алтаюр» оскаржило рішення про відхилення пропозиції до Антимонопольного комітету України (АМКУ). Компанія стверджувала, що її пропозиція забезпечує виконання вимог тендеру та відповідає його умовам. Проте за результатом розгляду скарги ТОВ «Алтаюр» АМКУ прийняв вмотивоване рішення про відмову у її задоволенні.

ТОВ «Алтаюр» звернулося з позовом до Господарського суду міста Києва з тими ж вимогами, що вже були розглянуті по суті в АМКУ - до НАЗК про оскарження тендеру на закупівлю серверного обладнання. Саме за цим позовом Господарський суд міста Києва, розглянувши доводи сторін, закрив провадження у справі.