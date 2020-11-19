Суд скасував вирок щодо ексдиректора Львівського бронетанкового заводу - НАЗК

Вищий антикорупційний суд скасував вирок щодо колишнього директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, раніше визнаного винним у декларуванні недостовірної інформації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції у Фейсбуці.

"19 листопада ВАКС скасував вирок щодо Романа Тимківа. Це стало можливим завдяки рішенню Конституційного суду України (КСУ) від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, яким було скасовано відповідальність за декларування недостовірних відомостей", - наголоси в НАЗК.

Як зазначили в НАЗК, Тимків звернувся до суду з вимогою ухвалити відносно нього виправдувальний вирок через відсутність у його діях ознак кримінального правопорушення через тиждень після рішення КСУ.

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"У ході судового засідання адвокат підсудного Володимир Жуков ще раз підтвердив недостовірне декларування: «Так, дійсно, мій підзахисний не зазначив у декларації майно, яке в нього є. Проте такі дії не свідчать і взагалі і ніколи не могли свідчити про те, що вони є дуже небезпечними і такими, що є суспільно-небезпечними, як для суспільства та і для держави, інших юридичних чи фізичних осіб", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 27 травня 2020 року ВАКС визнав посадовця винним у внесенні недостовірних відомостей до декларацій (ст. 366-1 КК України). Згідно з вироком, колишній директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків у деклараціях за 2017-2018 роки не вказав компанію «Aventa Investment Limited» (Беліз) зі статутним капіталом 50 000 доларів США та квартиру у Відні (Австрія), яка належить члену його сім'ї. Тимків повністю та беззастережно визнав себе винним.