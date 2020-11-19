В Європі від COVID-19 кожні 17 секунд помирає людина – ВООЗ

В європейському регіоні кожні 17 секунд помирає одна людини від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

«Минулого тижня в Європі було зафіксовано 29 тис. нових смертей від коронавірусу. Це означає, що в європейському регіоні від коронавірусу кожні 17 секунд помирає одна людина», - сказав він.

Клюге додав, що за останні два тижні кількість смертей від COVID-19 зросла на 18%.

«Я хотів би наголосити, що кожного разу, коли ми вирішуємо слідувати (карантинним – ред.) правилам або припиняємо поширювати дезінформації, ми сприяємо тому, що люди не вмирають через COVID-19. Наразі в Європі щодня помирають в середньому 4 500 людей від коронавірусу. Цього можна уникнути», - зазначив він.

Раніше Клюге заявив, що країни можуть не запроваджувати жорсткі локдауни, якщо 95% громадян будуть носити маски.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 млн людей.