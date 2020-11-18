Європейці стали значно менше асоціювати Україну з війною та Росією

Громадяни Франції, Німеччини, Польщі та Італії за п'ять років стали значно менше асоціювати Україну з війною та Росією.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра під час онлайн-презентації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2015 році 48% наших респондентів асоціювали Україну із війною, тобто половина респондентів, по суті, асоціювали Україну з війною. Цього ж року в нас 12% - майже в чотири рази менше, ніж у 2015 році. Україна відходить від ось такого бачення з боку інших країн, що це країна, у якій відбувається війна, незважаючи на те, чи є вона жертвою російської агресії чи ні, але все одно асоційована з війною. Це - позитивна тенденція", - зазначив аналітик.

Він розповів, що п'ять років тому 18% респондентів із названих країн асоціювали Україну із Росією. Нині ж таких респондентів удвічі менше - 9,1%.

"Це дуже важливо, адже в Україні тепер вбачають все більше і більше незалежну країну, яка має свою політику в межах пострадянського простору, і тепер Україна вже не асоціюється з Росією, картинкою ходіння рука в руку з Росією", - підкреслив Літра.

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Експерт наголосив, що якщо загалом порівнювати цьогорічне дослідження з даними 2015 року, то "отримали кращі результати, більш позитивні тренди та тенденції".

Літра додав, що дослідження проводилося у Франції, Німеччині, Польщі та Італії, опитано понад 4 тисячі респондентів, які представляли всі вікові категорії і пропорційно представлені в розрізу всіх регіонів.

Опитування проводилося з 22 до 28 березня цього року.