Думки українців щодо продажу землі розділилися порівну

Думки українців щодо відкриття ринку землі розділилися порівну: 43% вважають, що земля не може бути об'єктом купівлі-продажу, а 44% респондентів допускають купівлю-продаж землі.

Про це в Укрінформі під час оприлюднення результатів загальнонаціонального опитування щодо відкриття ринку землі в Україні розповів аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

«У цьому році, станом на середину серпня, громадська думка була розділена стосовно купівлі-продажу землі. З одного боку, 43% респондентів впевнені, що земля, в принципі, не може бути об’єктом купівлі-продажу. Але 44% респондентів вважають, що продаж і купівля можуть бути», - сказав Бурковський.

Однак і між цими 44% прибічників купівлі-продажу землі немає одностайності, додав аналітик.

«Але ці 44% (респондентів - ред.) також розділені. З них 19% вважають, що землю можна продавати тільки в тому разі, якщо це не іноземці. 11% вважають, що ринок землі можна відкривати лише в тому разі, якщо будуть обмеження на площу землі, яка продається одній людині чи одній фірмі. 9%, чи один із 10 респондентів, вважають, що землю можна продавати, лише якщо буде мінімальна закріплена ціна. 4% респондентів впевнені, що продаж землі має відбуватися вільно і без обмежень», - розповів Бурковський.

Крім того, не змогли визначитись із відповіддю 13% наших співгромадян.

«Ми побачили, по-перше, що чим старші за віком респонденти, то більш скептичну мають думку щодо необхідності відкриття ринку землі. А серед молоді це більшість. Тобто більшість громадян, які будуть у майбутньому, через 10-15 років визначати долю країни, прийдуть до влади, вважають, що може земля продаватися», - зауважив експерт.

Аналітик Демініціатив зазначив, що опитування стосовно відкриття ринку землі проводиться вже втретє. І динаміка зміни думки по роках свідчить, що люди стали обережнішими в оцінках того, чи може земля бути об’єктом продажу.

І з червня 2019 року зросла кількість тих, хто вважає, що земля в принципі не може бути об’єктом продажу, і дещо знизилась кількість тих, хто вважає, що земля може продаватись за певних умов, сказав Бурковський.

Також опитування засвідчило, що на ставлення громадян до купівлі-продажу землі впливають їхні політичні вподобання.

"Виявляється, що майже дві третини прихильників ОПЗЖ (61% - ред.) і практично дві третини прихильників партії "Батьківщина" (64% - ред.) проти того, щоб земля продавалася. Тоді як більшість громадян, які підтримують "Слугу народу" і партію "Європейська солідарність" схильні підтримувати відкриття ринку землі. Тих, хто не підтримує відкриття ринку землі, серед прихильників СН і ЄС лише третина (відповідно, 29,9% і 30,7% - ред.)», - додав експерт.

Той варіант відкриття ринку землі, який був ухвалений Верховною Радою, за словами Бурковського, нині загалом підтримують 28% опитаних ( здебільшого молодь), проти - 58%.

Всеукраїнське опитування проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року. Опитано понад 2 тис. респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом обличчя до обличчя. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та місцем проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування цього дослідження здійснювалося за підтримки посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» №552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Заборонено продаж державних та комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.