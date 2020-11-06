За роки незалежності у держави зникло понад 5 мільйонів гектарів землі – Прем’єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

Про це він сказав під час презентації аудиту української економіки у п’ятницю в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Земля. Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів. 29 років вільне розпорядження землею було обмежене. А отже, її цінність було занижено в рази. За цей час у держави зникло понад 5 млн гектарів землі. Розвиток зрошення та інвестиції в сільське господарство було загальмовано на десятиліття, а подекуди і зупинено зовсім. Час це виправити і процес вже розпочато», - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що за 10 років середня вартість землі за один гектар зросте в п'ять разів в Україні, а український валовий внутрішній продукт отримає до 85 млрд дол. від розвитку ринку землі.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу, які скасовують мораторій на продаж землі. Таким чином, запуск ринку землі запланований на 1 липня 2021 року. Спочатку землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.